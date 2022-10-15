ألفت إمام تكشف سبب استعانتها بالبوتوكس والفيلر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة ألفت إمام أسباب استعانتها بالبوتوكس والفيلر، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "كلام الناس" المذاع على شاشة قناة " mbcمصر".

قالت: "بلجأ للبوتوكس والفيلر، طبعا بلجأ، أصل في ناس بتلجأ، وهي بتلجأ بتدخل عايزه تحط كيلوهات، إنما في ناس بتلجأ، عشان بس أنا لما أصحى الصبح وبغسل أسناني وأكون واقفة قدام المراية، أصبّح على ألفت اللي أنا عارفه ملامحها وعارفه شخصيتها، فأحس إن مفيش تغيير كبير طرأ، أنا سبت شعري من أكتر من 7 سنين على طبيعته".

يذكر أن الفنانة ألفت إمام شاركت في مسلسل "في الـ لا لا ند" عام 2017.

مسلسل "في الـ لا لا ند" إخراج أحمد الجندي، تأليف هشام جمال ومصطفى صقر ومحمد عز الدين وكريم يوسف ومصطفى حلمي وإبراهيم خطاب، وشارك في بطولته دنيا سمير غانم وحمدي الميرغني وسمير غانم وشيماء سيف ومحمد سلام وغيرهم من الفنانين.