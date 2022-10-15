إصابة غادة عبدالرازق في تصوير "تحت الحزام" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصيبت النجمة غادة عبدالرازق أثناء تصوير مشاهدها في حكاية تحت الحزام، ضمن حكايات مسلسل حدث بالفعل.

وعلم الخليج 365 أن غادة سقطت في كواليس العمل وتسبب الأمر في إصابة إحدى عينيها الأمر الذي ترك أثرا واضحا على العين وتسبب في تورمها، ما أدى لصعوبة استكمالها تصوير باقي مشاهدها اليوم السبت 15 أكتوبر، والتي كانت تتم في منطقة القاهرة الجديدة.

غادة عبدالرازق تشارك بحكاية تحت الحزام، في مسلسل حدث بالفعل والذي يتكون من عدة حكايات تدور أحداثها عن أمراض نفسية مختلفة، في محاولة لزيادة وعي المجتمع بالتعامل مع المصابين بهذه الأمراض.

حدث بالفعل تأليف فادي النجار، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولة الحكايات كريم فهمي، دينا الشربيني، شيرين رضا.