" اطمن يا بيبو" أول تعليق لنبيل الحلفاوي على فوز الأهلي ورسالة للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي النادي الأهلي لفوزه على الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر".

وكتب نبيل الحلفاوي: "مبروك تأهل الأهلي لدور المجموعات، اطمئنان إلى حد كبير على الفريق وعلى نتيجة شغل كولر الذي يستكمل تعرفه الميداني على كل العناصر، أتوقع الأفضل مع توالي المباريات إن شاء الله، اتطمن يا بيبو".

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزًا غاليا على نظيره الاتحاد المنستيري، بنتيجة 3-0 في لقاء يقام على ملعب "الأهلي WE السلام" في إياب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان لقاء الذهاب شهد تفوق الأهلي بهدف دون رد عن طريق محمد عبد المنعم في الدقيقة (90+3)، حيث أقيمت المباراة على ملعب "مصطفى بن جنات" الخاص بفريق المنستيري.