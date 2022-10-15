ليلى أحمد زاهر تنشر صورا مع زياد برجي والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها ومتابعيها صورا رفقة الفنان اللبناني زياد برجي ووالدها الفنان أحمد زاهر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة ليلى أحمد زاهر على الصور: "كان من دواعي سروري أن التقي بهذا الشخص المذهل من الداخل والخارج"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "الحلوين قوي"، وعلق آخر: "بالضحكة دي أنا قلبي متعلق".

جدير بالذكر أن ليلى تشارك في بطولة فيلم "مطرح مطروح" للنجم محمود حميدة، والمقرر طرحه فور الانتهاء من كافة مراحل تنفيذه.

كما أطلت على الجمهور في رمضان 2022 بالجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت" مع شيماء شيف ومجموعة كبيرة من الفنانين.