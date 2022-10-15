شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب تشارك في مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة الكبيرة سميحة أيوب، للمشاركة فى بطولة مسلسل "حضرة العمدة" الذى تقوم ببطولته النجمة روبي، والمنتظر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023.

ويعد هذا التعاون الثاني بين الفنانة القديرة، ومجموعة فنون مصر لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، خاصة أنها كان قد شاركت من قبل فى بطولة مسلسل "نقل عام" أمام النجم الكبير محمود حميدة، وجسدت خلال العمل دور كبيرة العائلة، ويعد أحد الأعمال الدرامية الضخمة التى تم إنتاجها فى الموسم الشتوى الدرامى الماضى، وكان من تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب، الذي سيقوم بإخراج مسلسل "حضرة العمدة" أيضًا.

وأكدت الفنانة القديرة، فى تصريحات صحفية، أن موافقتها على المشاركة فى المسلسل جاءت دون أي تردد، لأنه عمل متكامل الأركان، خاصة أن السيناريو الخاص به يحتوى على حبكة درامية مميزة تتسم بإيقاع سريع، يكتبها المؤلف والكاتب إيراهيم عيسى، ويخرجها عادل أديب، إلى جانب عشقها الشخصى للبطولة الجماعية والأحداث الواقعية.

وبدأت مجموعة فنون مصر المنتجة للمسلسل لمالكيها ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى التعاقد مع نجوم وأبطال المسلسل بالتزامن مع قرب انتهاء الكاتب إبراهيم عيسى، من السيناريو والحوار الخاص بالعمل الذى يناقش «قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع».

وفى سياق متصل يواصل حاليا المخرج الكبير عادل أديب، معاينة أماكن التصوير واللوكيشنات المقرر أن يصور فيها معظم مشاهد المسلسل، فضلا عن أماكن التصوير الخارجية، لبدء تصوير المشاهد الأولى خلال الفترة القادمة، عقب الانتهاء من إبرام التعاقدات مع باقى فريق العمل، كما يتم حاليا بناء الديكورات الخاصة بالمسلسل، ومن المفترض أن تستعين الشركة المنتجة ببعض المتخصصين الأجانب لتنفيذ عدد من المشاهد والجرافيكس حتى يظهر العمل بالشكل المطلوب.

مسلسل «حضرة العمدة» من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش «قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع»، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وبسمة، وإدوارد، ومحمود حافظ، ونهلة سلامة، ومحمد الصاوى ومن إخراج عادل أديب، وتواصل حاليا مجموعة فنون مصر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى التعاقد مع باقى نجوم وابطال المسلسل.