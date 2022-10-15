شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل وحب بين محمد رشاد وخطيبته بمناسبة عيد ميلاده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت غادة فتحي، خطيبة المطرب محمد رشاد بعيد ميلاده، من خلال حفلٍ، أقامته له داخل أحد الأماكن على ضفاف النيل، وبحضور عدد من الأصدقاء، وحرصت غادة على تهنئة رشاد من خلال مجموعة من الصور من حفل عيد الميلاد على صفحتها خاصة بموقع الانستجرام، وعلقت علي الصور بـ: كل سنة وأنت طيب يا روحي، وعقبال مليون سنة سعادة ونجاح وراحة بال واحنا مع بعض".



محمد رشاد وخطيبته محمد رشاد وخطيبته

في حين نشر رشاد صورة من حفل عيد ميلاده برفقة خطيبته من خلال حسابه علي الانستجرم وعلق عليه بـ " دخلتي حياتي لملئها بالعاطفة والحب والسعادة والطاقة الإيجابية أتمنى أن تكوني دائمًا في حياتي شعلة حب وقوة بارك الله في قلبك السعيد ".

وكان قد قال المطرب محمد رشاد، أغنيته الجديدة "قلبى مال" موجهه إلى غادة خطيبتى اللى وشها حلو عليا قوى وبعتبرها تميمة الخير عليا، وبإذن الله سنتزوج بداية العام القادم، لافتا إلى أنه يحاول التقلق من الظهور على السوشيال ميديا مقتديا بذلك بالهضبة عمرو دياب الذى لا يظهر إلى فى شغله أو فى عمل فنى يقوم به فكثرة الظهور على السوشيال ميديا ستجعل الفانز تمل من كثرة الظهور، مؤكدا أنه يتعامل بتلقائيه شديدة على السوشيال ميديا، .



خطيبة محمد رشاد خطيبة محمد رشاد

وأضاف المطرب محمد رشاد، خلال حواره ببرنامج "مساء دى ام سى" على قناة دى ام سى، أحب دايما الاغانى بوجهه إلى غادة لانها بالنسبة لى كل حاجة حلوة والناس ممكن تاخد الاغنية توجهه لكل حد بيحبه، مضيفا خطيبتى رزينه وذكيه وصفاتها الطيبة كثيرة.

ولفت المطرب محمد رشاد إلى أنه الإنتاج الفنى كان قليل الفترة الماضية نتيجة للمشاكل الشخصية التى تعرض لها، مشيرا إلى أن فترة كورونا أثرت على العالم كله .