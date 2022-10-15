شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ ومسلم ينتهيان من تصوير دويتو "كله fake" بتوقيع مصطفى السويفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى كل من النجم طارق الشيخ ومسلم من تصوير أغنية على طريقة الدويتو تحمل اسم "كله fake" من كلمات وألحان وتوزيع مسلم، ومن إخراج مصطفى السويفي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة وتحمل عددًا من المفاجآت.









وصور مسلم الأغنية من فترة قبل ما أعلن مؤخرا اعتزال الغناء بشكل مفاجئ، حيث كتب عبر "استورى" حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، سامحوني لأول مرة أطلع عن حدودي فعلا وأقول أن هذا المجال لا يناسبني بشيء.. كنت أحلم كثيرا بأنني أحقق حلمي ونجحت في ذلك والعلم عند الله إن كان صح أم غلط، بس عملت كل اللي عليا مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقي إذا كان من منتج أو صاحب أو حتى حبيب، مش راجع غير وأنا مقتنع إنه أنا فعلاً حر وقادر أن نصنع حاجات كثير مش عشان خاطر حد وأنا دوري مش موجود أساسًا.. أشوفكم على خير.

وطرح مؤخرًا الفنان طارق الشيخ أغنيته الجديدة بعنوان "الجراح بتذل" على موقع "يوتيوب" وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، وتعد هذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "ودونى البحر"، والذى يقوم بطرح أغنياته على فترات، والأغنية من كلمات صلاح مندى، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقي أحمد أمين.

أغنية "الجراح بتذل" يتطرق طارق الشيخ خلالها إلى عدم الخضوع إلى جرح القلوب والمشاعر بين الأحبة، وعدم استسلام الجريح لحالات الضعف والحزن والذل، ونادى بتحطيم قيود المشاعر السلبية، واستبدالها بالخروج إلى المشاعر الإيجابية، والرد بقوة والثأر من الغدارين، والخائنين الذين تسببوا فى جرح وطعن قلب كل حبيب.