شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يختتم حفلاته في عمان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم القيصر كاظم الساهر، حفلاته الغنائية في دولة عمان، مساء اليوم السبت، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك بعد إحيائه حفلين يومى الخميس والجمعة الماضيين.

وفى سياق آخر حل كاظم الساهر ضيفاً فى حلقة خاصة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، حيث تم تصوير الحلقة على هامش تواجده فى مصر لارتباطه بإحياء حفله الغنائى بدار الأوبرا، وخلال الحلقة تحدث كاظم الساهر عن أهم المحطات في حياته الفنية والخاضة، بالإضافة الى تقديمه عددا من الأغانى منها القديمة والحديثة لايف.

واستعاد المطرب العراقي خلال البرنامج العديد من الذكريات الفنية والشخصية، كما تحدث عن عودته الفنية لمصر بعد غياب طويل إذ أحيا حفلين أحدهما في الساحل الشمالي والآخرى بدار الأوبرا، وشارك الجمهور العديد من الأغنيات والتساؤلات، حيث أجاب على أسئلتهم وتفاعل معهم بشكل كبير داخل الاستوديو، بمصاحبة فرقته الموسيقية كاملة.