نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة مباراة النادي الأهلي والاتحاد المنستيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

توقع الفنان نبيل الحلفاوي نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام منافسه الاتحاد المنستيري في مباراة إياب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات" تويتر".

وكتب: " فوز الأهلي إن شاء الله، ولا أظن الفارق يزيد عن هدفين".

وكان لقاء الذهاب شهد تفوق الأهلي بهدف دون رد عن طريق محمد عبد المنعم في الدقيقة (90+3)، حيث أقيمت المباراة على ملعب "مصطفى بن جنات" الخاص بفريق المنستيري.

ويمتلك فريق الأهلي فرصة الصعود إلى دور المجموعات حال خروجه بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير، في المقابل ليس أمام الاتحاد المنستيري سوى الفوز بنتيجة أكثر من هدف.

فوز الأهلي إن شاء الله. ولا أظن الفارق يزيد عن هدفين. https://t.co/61R4sAthen

— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) October 14, 2022