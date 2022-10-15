بالصور- خطيبة محمد رشاد تحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت غادة فتحي خطيبة المطرب محمد رشاد بعيد ميلاده، الموافق 16 أكتوبر الجاري.

ونشرت غادة صورة من الاحتفال، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت غادة على الصور، :"كل سنة وأنت طيب يا روحي، وعقبال مليون سنة سعادة ونجاح وراحة بال واحنا مع بعض".

يذكر أن محمد رشاد طرح أحدث أغانيه "اللي قال" عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، من كلمات كريم حكيم، تلحين مودي منير.

وكان الفنان محمد رشاد قد أعلن انفصاله عن المذيعة مي حلمي في أغسطس 2020، بعد خلافات نشبت بينهما.