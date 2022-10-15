دنيا سمير غانم تنشر مقطع فيديو من كواليس بروفات مسرحية "آنستونا" والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من كواليس بروفات مسرحية "آنستونا"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

وعلق المتابعين والجمهور على مقطع الفيديو: "ربنا يوفقك يارب"، وأضاف آخر تعليقا: "ربنا معاكم".

مسرحية "آنستونا" بطولة: دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري.

والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإنتاج محمد أحمد السبكي، للمخرج الكبير خالد جلال.

وتضم المسرحية 5 استعراضات، يكتبها جميعا الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.