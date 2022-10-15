بسبب"سرطان الرئة".. وفاة الممثلة التركية بيلور كالكافان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحلت عن عالمنا، اليوم السبت، الممثلة التركية بيلور كالكافان، عن عمر ناهز الـ 59 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، إثر تواجدها داخل المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما جاء بصحف تركية.

واشتهرت "بيلور" من خلال المسلسل التركي "سنوات الضياع" الذي عُرض عبر قناة MBC، وقدمت دور والدة "لميس" الذي أدت دورها الممثلة التركية توبا بويوكستون.

كالكافان كانت أعلنت إصابتها بسرطان الرئة في مايو الماضي، وخضعت للعلاج، وشاركت جمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورا وهي حليقة الرأس.

يذكر ان بيلور كالكافان من مواليد عام 1962، وعاشت في إسطنبول حتى أنهت دراستها الثانوية ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الدراسة هناك، وحصلت على دورات في علم النفس من جامعة UCLA.

وبدأت بيلور كالكافان التمثيل في طفولتها عام 1969 في فيلم "لديها عوالم منفصلة"، وفي عام 1980 وقفت لأول مرة على خشبة المسرح، قدمت العديد من المسلسلات التركية، كما خاضت تجربة تقديم البرامج التليفزيونية عام 2011.