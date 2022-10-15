أول تعليق من نبيل الحلفاوي على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تشكيل النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات" تويتر".

وكتب الحلفاوي: "ما زال في مرحلة استكشافية، لا ضرر منها لتقارب المستويات، مع الوضع في الاعتبار تغييرات الشوط الثاني".

وكان لقاء الذهاب شهد تفوق الأهلي بهدف دون رد عن طريق محمد عبد المنعم في الدقيقة (90+3)، حيث أقيمت المباراة على ملعب "مصطفى بن جنات" الخاص بفريق المنستيري.

ويمتلك فريق الأهلي فرصة الصعود إلى دور المجموعات حال خروجه بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير، في المقابل ليس أمام الاتحاد المنستيري سوى الفوز بنتيجة أكثر من هدف.