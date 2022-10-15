نسرين طافش تخضع لجلسة تصوير جديدة.. والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عن صورا منها عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حين تعثر على الجمال في قلبك، ستعثر عليه في كل قلب".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "كتير قمرة"، "تجنني"، "ما شاء الله"، "جميلة"، "كتير حلو الفستان"، "الأبيض"، "أنيقة".

وكانت آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل "جوقة عزيزة" الذي عُرض خلال موسم رمضان 2022.

"جوقة عزيزة" شارك في بطولته النجوم: نسرين طافش وسلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

تدور أحداث مسلسل "جوقة عزيزة" خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، ويتناول شخصية راقصة تدعى عزيزة تجسد شخصيتها نسرين طافش ويقع في غرامها كولونيل فرنسي.