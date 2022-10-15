دعاء الحذيفي: سعيدة بفوز"مدينة الملاهي" بمهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 38

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشادت الإعلامية السعودية دعاء الحذيفي، بالدورة الـ 38 لمهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، من حيث التنظيم والأفلام المعروضة والمتنوعة، والعروض التي قدمتها الحفلات الخاصة بالمهرجان.

وقالت دعاء، في تصريحات صحفية، إن المهرجان عرض عدد كبير من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية، والتي كانت لها حالة خاصة مع الجمهور، موضحة أنها سعيدة بفوز الفليم السوري القصير "مدينة الملاهي" كأفضل فيلم، من إخراج نور خير الأنام، لأنه عمل يستحق هذا النجاح.

وأضافت، أن انفتاح المهرجانات العربية على السينما العالمية من شأنه أن يثري العمل الفني في الوطن العربي.

الفيلم دارت أحداثه حول تقاطع أقدار ثلاث شخصيّات، لتكون محاولة خلاص كلّ منهم سبباً في معاناة الآخر.

يذكر أن، لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، ترأسها الناقدة مايا بوجوجفيتش (الجبل الأسود) ، وتضم في عضويتها المخرجة هالة خليل (مصر)، الممثلة شقرا رماح (تونس)، المخرج والمؤلف إنريكو كيراسولو (إيطاليا)، المخرجة ماريا لافي (اليونان).

الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، أقيمت في الفترة من 5 - 10 أكتوبر الجاري، وحملت اسم الفنان القدير محمود حميدة.