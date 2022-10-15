رمضان 2023.. أحمد العوضي يكشف عن شخصيته في مسلسله الرمضاني المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد العوضي، عن شخصيته التي يُقدمها في مسلسله الدرامي الجديد في رمضان المقبل 2023.

ونشر العوضي، صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "بعد الخديوي، راجعلكم بالكوماندا (جابر أبو شديد)، ابن سوهاج والخزندارية وخط النار".

وأضاف العوضي: "حق الرجال مبيباتش (إن بات الحق مات)، عالجد دايمًا".

وعلقت زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، على تدوينه، قائلة: "حصل يا كوماندا".

يذكر أن، الفنان أحمد العوضي قدم شخصية "الخديوي" في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عُرض في دراما رمضان 2021، وشاركته البطولة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

"اللي مالوش كبير" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وأحمد سعيد عبد الغني، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد.

