شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عباسى عن اليوجا: كلمة السر وبتخلى عندى عين إضافية أصحح بها أى خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المايسترو نادر عباسى خلال حوار لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل ذكى مكاوى عن دور اليوجا في حياته كقائد أوركسترا قائلاً: "اليوجا تعتبر بمثابة كلمة السر بالنسبة لقائد الأوركسترا، فهي تؤهلني لكيفية التعامل مع المجاميع الكبيرة، فلك أن تتخيل التعامل مع أشخاص كُثر كلاً منهم له هويته وخلفيته الخاصة المغايرة لغيره".

واستكمل نادر عباسى: "اليوجا أيضًا بمثابة كلمة السر في جعل الشخص أكثر هدوءًا وتركيزًا في أصعب المواقف، فهي تؤهلني للتحكم في نفسى سواء في الوقفة أو التركيز على أدق التفاصيل كأنني أمتلك عين إضافية أنظر بها على نفسى من الخارج وأصحح من أي خطأ لدي".

أيضًا يتطرق نادر عباسى خلال الحلقة إلى نقاط أخرى تتمثل فى رأيه بشأن أغاني المهرجانات، وكواليس جديدة حول موكب المومياوات وطريق الكباش، وكيف حرمته الموسيقى من ممارسة الرياضة بصورة مستمرة، وتحديدا رياضة التنس الذى كان يعشقها.

كما تطرق إلى رأيه فى الموسيقى التصويرية بالسينما المصرية، ولماذا يرى أن هناك أسماء كبيرة مظلومة على الساحة الفنية مثل مودي الإمام الذى أكد أنه لو كان يعيش خارج مصر لكان أخذ جوائز عديدة.

ويعتبر المايسترو نادر عباسى واحدا من أنجح قادة الموسيقى، فقد قاد عروضا عديدة على مستوى العالم، ويعد أول مايسترو عربي يقود أوركسترا فرنسية وروسية، بالإضافة إلى شهرته الكبيرة فى أوروبا خطف أنظار العالم بموكب المومياوات وطريق الكباش.