كارول سماحة تكشف حقيقة صفعها لإليسا على وجهها

كتب امير فتحي في السبت 15 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - ردت الفنانة كارول سماحة على الأخبار التي ترددت عنها منذ سنوات حول وجود خلاف بينها وبين الفنانة إليسا والذي تطور إلى قيامها بصفع الأخيرة على وجهها في كواليس تصوير برنامج المسابقات The x Factor الذي شاركا به كأعضاء بلجنة التحكيم .

فقالت كارول سماحة خلال استضافتها ببرنامج “حبر سري” المذاع على قناة “القاهرة والناس” وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم: “ما ضربت حدا، ماني انا حدا عنيف .. صار فيه تشنجات ومشاكل ولكن هذا مش مظبوط” .

تابعت: “اللي صار إنه حصل صدام في الكلام كتير قدام الجمهور وبعدين كل واحد صار يعمل سيناريو على ذوقه .. فينا هالموضوع ما نحكي عنه،موضوع قديم عن جد وكنا في 2012 وأنا بنسى القصص السلبية اللي صارت معي لانبسط بحياتي” .

يذكر أن كارول سماحة وإليسا كانتا ضمن لجنة تحكيم برنامج The x Factor إلى جانب وائل كفوري وحسين الجسمي .. وقيل أن خلافا حدث بينهما بسبب اختلاف في الآراء حول النتائج .