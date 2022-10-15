تعرفوا على إبنة الفنان اللبناني طوني عيسى في أول ظهور علني لها… نُسخة منه!

كتب امير فتحي في السبت 15 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - كشف الفنان اللبناني طوني عيسى للمرة الأولى عن وجه ابنته تاليا، خلال مقابلة أجراها مع برنامج “The Insider بالعربي“.

وخلال المقابلة طلب مقدم الرنامج من طوني أن يظهرها إلى الكاميرا بعد أن كان صوتها يظهر من خلف الكاميرات، فقبل عيس وطلب من زوجته أن تحضر ابنته تاليا.

وقد قال طوني عيسى أن طفلته الأولى أصبحت الحياة كلها بالنسبة له، وشكر الله على هذه النعمة وزوجته التي هي دائمًا بجانبه، كما تمنى أن يعيش كل شخص تجربة الأبوة والأمومة.

وكان عيسى حريصًا في الفترة الماضية على نشر مقاطع فيديو له برفقة ابنته دون إظهار ملامحها بالكامل، وظهر فيها وهو يلاعبها ويعتني بها ويغني لًها ليكون بذلك بمثابة الأب المثالي لها، ولكن بعد هذا اللقاء نشر صورة واضحة لإبنته عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

طوني عيسى يكشف سبب قراره في إظهار عائلته للأضواء

وأكد عيسى على أنه “لن يترك التمثيل لأن الإنسان يجب أن يركز ملياً على عمله، وذلك في ظل الظروف الصعبة على الجميع لذا من واجبه أن يؤمّن لقمة العيش لعائلته، ويحرص على تأمين مستقبلهم”.

وفي تعليقه على دخول ابنته للمجال الفني عندما تكبر، أشار عيسى إلى أنه” لا يمانع الأمر أبداً وذلك لأن الوسط الفني يكون بعكس ما تراه الناس، حيث أن لكل شخص نظرته الخاصة”.

وأضاف في سياق مختلف أنه لم يفعل كبقية الفنانين من ناحية إبعاد عائلاتهم عن الإعلام، رغم أنه في بداية الأمر مانع ظهور ابنته تاليا على الكاميرا، لكن فيما بعد تشاور مع زوجته واتفقا على إظهارها.

وفي ختام اللقاء غنى الفنان اللبناني لإبنته ذات الـ8 أشهر الأغنية التي أصدرها من أجلها وشاركته تاليا الغناء.

طوني عيسى يستعين بالجمهور لاختيار اسم إبنته

وكان عيسى كشف عبر برنامج “ذا انسايدر بالعربي“، عن حمل زوجته، مضيفاً أنّه يتوقّع أن تضع زوجته طفلتهما بين شهري كانون الثاني وشباط، لافتاً إلى أنّهما لم يختارا الاسم حتّى الآن، وهما يفكّران باسمي تاليا وتيا. وطلب عيسى بشكل مازح من جمهوره مساعدته في اختيار الاسم.

وقد نشرت أمونة زوجته صورة لها في حسابها عبر “إنستجرام”، كشفت من خلالها عن حملها، وأرفقتها بتعليق: “مع كل يوم يمر أقترب أكثر من لقاء حب حياتي”، في إشارة إلى انتظارها بفارغ الصبر لقاء مولودتهما الأولى.

يُشار أن زواج طوني عيسى من السيدة “أمونة عيد” في العام الماضي 2021 جاء بعد علاقة حب عاصفة مُستمرّة منذ 8 سنوات،

طوني عيسى ينسحب من مسلسل «صالون زهرة»

وعلى الصعيد الفني كان عيسى اعتذر عن دوره في الموسم الثاني من مسلسل “صالون زهرة” تأليف نادين جابر وإخراج جو بو عيد.

وعن سبب الانسحاب، قال طوني، في حديث لبرنامج «ET بالعربي»، إنه ناقش المنتجة لمى الصباح، وأكد لها أن الدور لم يناسبه، وأحسه بأنه لن يفيده أو يضيف له أي شيء، وتم قبول الاعتذار بكل محبة.

وأضاف طوني: «كنت راضيًا بشكل كبير عن الجزء الأول، وكنت أتوقع أن يكون لشخصيتي مساحة أكبر في الجزء الثاني، لكن بحكم نهاية الجزء الأول وكيف انتهت علاقته بزوجته وخروجه من الملحمة، وبوجود عدد كبير من الممثلين، فالأفضل عدم وجود الشخصية، وإعطاء مساحة كبيرة لشخصيات أخرى».

وكان طوني قد حضر قبل مدة ببطولة مسلسل “العين بالعين” برفقة كل من سيرين عبد النور و رامي عياش وحقق نجاحاً كبيراً من خلال الشخصية التي اداها في العمل.

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