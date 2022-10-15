شكرا لقرائتكم خبر عن جيلان علاء لـ ”الخليج 365”: عز شهوان يشبهني كثيرا لكنه متفاهم أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم حفل زفاف الفنانة جيلان علاء وعز شهوان أمس الجمعة بحضور العديد من نجوم الفن ومنهم عمرو وهبة ودنيا صلاح عبد الله، وعدد كبير من أصدقاء العروسين، وحضر أيضا مصطفى قمر وقدم عددا من أغانيه، منها "حبيب حياتى" و"منايا".

وتجمع جيلان علاء وعز شهوان العديد من الصفات المشتركة، إذ صرحت الفنانة لـ ”الخليج 365” بأن أسلوبهما وتفكيرهما واحد، وأيضا ردودهما غالبا متشابهة، كما أنهم يحبون ويكرهون نفس الأشياء.

أما عن تعاونهما الفني فقالت جيلان علاء: احنا شبه بعض في الآراء، وغالبا لا نختلف، وإذ حدث، فهو لا يتعدى عدم اتفاق على أمور بسيطة للغاية، مثلا أن يقول أحدنا للآخر أن الموضوع أو العمل الفني الذي نتعاون فيه من ممكن أن يصبح أفضل بهذه الطريقة.

وحول ملامح اختلاف شخصيتها عن عز شهوان قالت جيلان علاء: عز أكثر مني خبرة، لذا لديه رؤية للكثير من الأمور أفضل مني بكثير، فهو متفاهم أكثر مني.

فيما قال عز شهوان: الموضوعات التي تستفزنا أنا وجيلان واحدة تقريبا، وهي تشبهني كثيرا في كل شيء.



عز شهوان وجيلان علاء





جيلان علاء وعز شهوان يغنيان "كله بفلوسي لوسي"

جدير بالذكر أن الفنانة جيلان علاء وعز شهوان طرحا مؤخرا الأغنية الدعائية لفيلم "حظك اليوم" المعروض حاليا في دور السينما المصرية، وتحمل الأغنية اسم "كله بفلوسي لوسى"، كلمات محمود فيصل وچيلان علاء، توزيع عز شهوان، ميكس وماستر أحمد طارق.