شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يطرح أغنيته الجديدة "نوري وعيني".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم مدحت صالح لطرح أغنية جديدة بعنوان "نوري وعيني" الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت عبر قناته الرسمية بموقع "اليوتيوب" وكافة المنصات الإلكترونية.

وروج مدحت صالح للأغنية من خلال حسابه بموقع "فيس بوك"، حيث نشر بوستر الأغنية، معلقا عليها: "استنوا أغنية نوري وعيني النهاردة الساعة 5 مساءً على يوتيوب وكل منصات الموسيقى"، وهي من كلمات: ناورا الباز، وألحان: تامر علي، وتوزيع: يحيى يوسف.



مدحت صالح

حلَّ الفنان صالح ضيفًا على برنامج "أنغام"، الذي تقدمه الفنانة أنغام على قناة dmc، مساء أمس الجمعة، ليتحدث عن العديد من المحطات الهامة في مسيرته الغنائية، وكواليس أشهر أغنياته.

وفيما يتعلق بأغنيته الشهيرة "المليونيرات"، أشار إلى أنها أغنية ضمن عمل مسرحي اسمه "المهر" قدمه مع النجوم توفيق عبد الحميد وعلاء ولي الدين وسلوى خطاب ومحمد الصاوي، وكان يجسد شخصية شاب اسمه "حامد"، يكافح ويسافر لإحدى الدول لأجل مهر حبيبته، وهناك يقابل عنترة بن شداد الشخصية التاريخية الشهيرة فيراه ذليل ومستعبد لأجل المهر، فيقرر ألا يكون مثله ويعود لبلده التي يشتاق إليه أيا كانت ظروفه.