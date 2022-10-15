شكرا لقرائتكم خبر عن "أربع حيطان" يشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان الأفريقى الدولى بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة المهرجان الأفريقى الدولى للسينما Africa International Film Festival – Afriff فيلم "أربع حيطان" للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان المقام في لاجوس بنيجيريا، وويبدأ يوم 6 نوفمبر وتستمر فعالياته حتي يوم 12 من نفس الشهر.

فيلم " أربع حيطان" بطولة محمد يحيى وعبير فاروق وحسن هريدى ومحمد وجدى ومحمود أبو هيبة وعمر عزت وأشرف يحيى وأحمد قاسم، تأليف وإخراج حسن هريدى، مدير تصوير محمود الهاشمى، مونتاج مينا وليم، مساعد مخرج لمياء أكبر، ترجمة سارة الأمين.

كما تم اختيار فيلم "4 حيطان" ليشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان البحرين السينمائى الدولى، والمقام فى الفترة بين 15 أكتوبر إلى 19 من الشهر نفسه، ليتنافس مع 48 فيلمًا من أصل 430 فيلمًا من جميع دول العالم.

تدور قصة الفيلم حول "صالح" اللص الذي يحاول إنقاذ حياة طفلة مخطوفة وإرجاعها لأمها وهو محبوس بين أربعة جدران في غرفة فوق سطح أحد المنازل وهو لا يملك معه سوى موبايل والدة الطفلة بعدما قام هو وزميله "بوجي" بسرقة أموالها.