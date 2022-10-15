شكرا لقرائتكم خبر عن توم فيلتون يشيد بنجم Harry Potter الراحل: عملاق ودود على الشاشة وفى الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد توم فيلتون أحد نجوم سلسلة أفلام هارى بوتر "Harry Potter"، الذى قام بدور دراكو مالفوى، بالنجم الراحل روبي كولتراين، بعد وفاته أمس الجمعة عن عمر يناهز 72 عامًا، حيث شارك الجمهور صورة قديمة لهم من ذكريات تصوير العمل الفنى الشهير.

علق فيلتون على الصورة التي نشرها عبر حسابه على انستجرام: "كانت إحدى أعز ذكرياتي عن تصوير هاري بوتر هي التصوير الليلي للفيلم الأول في الغابة المحرمة، كنت في الثانية عشرة من عمري، روبي يهتم ويهتم بالجميع من حوله، بدون جهد، وجعلهم يضحكون بدون جهد، لقد كان عملاقًا ودودًا كبيرًا على الشاشة، ولكنه كان أكثر من ذلك في الحياة الواقعية، أحبك يا صديقي - شكرًا لك على كل شيء".



البوست على انستجرام

وسبق أن أعربت الكاتبة البريطانية الشهيرة جى كى رولينج، مؤلفة سلسلة روايات وأفلام هاري بوتر، عن حزنها الشديد لوفاة الممثل الاسكتلندي روبي كولتراين، الذي قام بأداء شخصية "هاجريد" في سلسلة أفلام هاري بوتر، مؤكدة أنها كانت محظوظة للغاية بالعمل معه وأنه كان موهبة لا تصدق.



ابطال العمل

ونشرت رولينج صورة جمعتها مع روبي، عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "لن أعرف أي شخص عن بعد مثل روبي مرة أخرى، لقد كان موهبة لا تصدق، كنت محظوظة للغاية لمعرفته والعمل معه وأضحك رأسي معه، أبعث بحبي وأحر التعازي لأسرته وعلى رأسهم أبناؤه".

وتوفى مساء أمس، الجمعة، الممثل الاسكتلندي روبي كولتراين، الذي قام بأداء شخصية "هاجريد" في سلسلة أفلام هاري بوتر، عن عمر ناهز 72 عاما.

وأعلنت وكيلته بيليندا رايت، وفاة الممثل الاسكتلندي، حيث قالت في بيان: "إن نجم هاري بوتر البالغ من العمر 72 عامًا توفي الجمعة، لقد كان واحدًا من أكثر الكوميديين المحبوبين في المملكة المتحدة قبل أن يتحول إلى التمثيل، الرجاء احترام خصوصية عائلة روبي في هذا الوقت العصيب"، وذلك وفقا لوسائل إعلام أجنبية.