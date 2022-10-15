شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يعقد مؤتمرا صحفيا غدَا للكشف عن خطة نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد نقابة الموسيقيين مؤتمرا صحفيا غدا الأحد فى أول خطوات الفنان مصطفي كامل بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين، وذلك في الثانية عصرا، بمقر النقابة بوسط البلد.

وكشف طارق مرتضي المستشار الإعلامي للنقابة أن مصطفي كامل سيقوم من خلال المؤتمر بعرض خطة و اجندة النقابة خلال الفترة القادمة والحديث حول الملفات والتحديدات أمام المجلس.

وكان فاز مصطفى كامل بمقعد نقيب الموسيقيين فى الانتخابات، التى أجريت الثلاثاء الماضى داخل نقابة المهن التمثيلة بشارع البحر الأعظم بالجيرة.

وشهدت الانتخابات على مقعد نقيب المهن الموسيقية تنافس 4 أعضاء فقط بعد غلق باب التنازلات والطعون فى المواعيد المحددة لها، هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة.