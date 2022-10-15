ميرهان حسين تخطف الأنظار بجلسة تصوير أمام البحر.. والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ميرهان حسين، الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، وظهرت خلالها أمام البحر.

ونشرت ميرهان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "غير منزعج".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "ملكة جمال العالم"، "الهرم الرابع شخصيا"، "حورية البحر"، "كليو باترا العصر الحديث"، "قمر"، "جميلة".

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "نقل عام" مع النجوم: محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، هايدي رفعت، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، ومحمد الصاوي وغيرهم، من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

كما شاركت ميرهان حسين مؤخرا في مسلسل "أنا وهي" بطولة النجوم: أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.