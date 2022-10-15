يضم 11 أغنية عربية وفرنسية.. سعاد ماسي تطلق ألبومها "سيكانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة سعاد ماسي ألبومها الغنائي الجديد سيكانا- Sequana، والذي يضم 11 أغنية.

وتقدم سعاد ماسي في الألبوم العاشر في مسيرتها الفنية، وجبة موسيقية متنوعة المذاقات بين روح الموسيقى الشعبية والفلكلورية مع لمسات الروك والكانتري والموسيقى الصحراوية، في 11 أغنية مختلفة كتبت منها 9 أغاني، وتتعاون خلال الألبوم مع المنتج الموسيقي العالمي جاستن آدامز الذي تعاون مع رشيد طه وفرقة تيناريوين وروبرت بلانت.

واختارت سعاد أن تكون صورة الغلاف غريبة، إذ تظهر وعينيها مغمضتين بزهرتي أقحوان تحت جفونها، في إشارة لعدم رغبتها رؤية مساوئ العالم والدمار الذي يحدث للطبيعة والإنسانية وسعيها للانغماس في رؤية سحر الطبيعة وروحها الجميلة المتجسدة في الزهور.

كما استوحت اسم الألبوم من الأسطورة القديمة "سيكانا Sequana"، إله الشفاء والعلاج والطبيعة في عصر جالو الروماني التي كانت تراقب ينابيع المياه العذبة لنهر السين.

وتمزج خلال الألبوم بين اللغتين العربية والفرنسية في كلمات الأغاني، من بينها أغنية "ارسملي بلاد"، والأغنية الفرنسية L'Espoir أمل، بجانب دويتو أغنية Mirage ميراج، بمشاركة المغني البريطاني بيرس فاتشيني، والتي تطلقها بشكل فيديو كليب تم تصويره من حفل حي في باريس.