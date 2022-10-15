ماذا قال نبيل الحلفاوي عن توقعاته لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن توقعاته لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، المقرر اقامتها مساء اليوم السبت، ببطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، حول توقعاته للمباراة: "فوز الأهلي إن شاء الله، ولا أظن الفارق يزيد عن هدفين".

جاء ذلك بعد توجيه أحد متابعيه سؤالا له، عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد المنستيري، وجاء فيه: "توقعاتك لماتش الأهلي يا قبطان".

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة الاتحاد المنستيري التونسي، اليوم السبت، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتضن استاد الأهلي we السلام مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري، في تمام السادسة مساء، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

وشهدت القائمة غياب ياسر إبراهيم، واستمرار استبعاد رامي ربيعة للإيقاف، والجنوب إفريقي بيرسي تاو للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي: ‏حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود متولي وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني ورأفت خليل. خط الوسط: حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا. خط الهجوم: محمد شريف وبرونو سافيو وحسام حسن وشادي حسين.