نبيل الحلفاوي يصحح اعتقادا شائعا يتعلق بـ فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أشار الفنان نبيل الحلفاوي، إلى وجود اعتقاد شائع بأن من الخطأ نطق حرف الـ ف عند نطق اسما أجنبيا، في إشارة إلى اسم مدرب فريق نادي الزمالك فيريرا، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر".

وكتب الحلفاوي "ثمة اعتقاد شائع بأنه من الخطأ أن تنطق حرف ال ف عندما تنطق اسما أجنبيا وأنه بالضرورة يجب أن يكون ڤ لأنه أجنبي. تخلصنا بصعوبة من تسمية الفيفا بالڤيڤا، عقبال ما نتخلص من تسمية فيريرا بڤيرير".

كان نبيل الحلفاوي علق على فوز الزمالك بخماسية مقابل هدف على نظيره البوروندي فلامبو، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب "الحلفاوي" عبر صفحته الخاصة بموقع "تويتر": "مبروك للزمالك الصعود لدور المجموعات، وعقبال الأهلي بكرة إن شاء الله".

يذكر أن فريق الزمالك تأهل إلى دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز أمام نظيره البوروندي فلامبو.

وفاز الزمالك بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته مساء الجمعة بنظيره فلامبو في دور الإياب، بعدما فاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.