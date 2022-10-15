كارول سماحة: "الفن مش حرام وأنا ماشية في خط مستقيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكدت الفنانة كارول سماحة، عدم موافقتها على الآراء التي تُحرم الفن، قائلة: "الإنسان هو الذي يقرر يبقى في الحرام ولا لا، والحرام ممكن يتعمل في أي شيء أو مهنة أو وظيفة أخرى، وممكن تكون فاسد، خائن، والحرام لا يتعلق بمهنة".

وتابعت كارول، ببرنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنها لم تعتقد يوما أن الفن حرام وترى أن الفن الحقيقي هو أفضل شيء في حياتها، متابعة: "عمري ما اعتقدت أن مهنتي بالفن حرام وأنا ماشية في خط مستقيم ومسيرتي كتاب أبيض".

وأضافت: "ما زلت أتعب لتحقيق النجاح في عملي الفني، وبالنسبة لي أجمل شيء في الحياة الفن الحقيقي، واللي يقول غير كده، دي حريته ورأيه، وممكن يكون مر بتجارب بشعة، وفي حرام في الفن، وفي فن مفهوش حرام".

يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، كانت أغنية "إجازة" التي تم طرحها بطريقة الفيديو كليب على "يوتيوب".

وظهرت كارول سماحة بأكثر من إطلالة في كليب أغنية "إجازة"، وقدمت لوحات استعراضية راقصة رفقة فريق من الراقصين، وهي من إخراج بتول عرفة.