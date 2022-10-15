بالفيديو| استعراضات وتامر حسني يرقص في حفله بـ"زد بارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيا الفنان تامر حسني مساء أمس الجمعة 14 أكتوبر حفلا غنائيا في زد بارك بالشيخ زايد، شهد حضور جماهيري ضخم.

وقدم تامر مجموعة كبيرة من أغانيه الجديدة والقديمة والتي تخللها استعراضات، كما قام بالرقص على أنغامها وطلب من الجمهور أن يشاركه الغناء.

ومن الأغاني التي قدمها تامر "عيش بشوقك"، "هدلعني"، "مبطلناش إحساس"، "حلو المكان".

الحفل شارك في إحيائه الفنان محمود العسيلي، إلى جانب الفنان عزيز مرقة، ومطرب الراب أبيوسف، وظهر الثاني والثالث على المسرح مع تامر قبل نهاية الحفل وقدما معه واحدة من الأغاني، قبل أن يقوم تامر باستئناف فقرته.