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بالفيديو| استعراضات وتامر حسني يرقص في حفله بـ"زد بارك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيا الفنان تامر حسني مساء أمس الجمعة 14 أكتوبر حفلا غنائيا في زد بارك بالشيخ زايد، شهد حضور جماهيري ضخم.

وقدم تامر مجموعة كبيرة من أغانيه الجديدة والقديمة والتي تخللها استعراضات، كما قام بالرقص على أنغامها وطلب من الجمهور أن يشاركه الغناء.

ومن الأغاني التي قدمها تامر "عيش بشوقك"، "هدلعني"، "مبطلناش إحساس"، "حلو المكان".

الحفل شارك في إحيائه الفنان محمود العسيلي، إلى جانب الفنان عزيز مرقة، ومطرب الراب أبيوسف، وظهر الثاني والثالث على المسرح مع تامر قبل نهاية الحفل وقدما معه واحدة من الأغاني، قبل أن يقوم تامر باستئناف فقرته.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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