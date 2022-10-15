موعد بدء الموسم الجديد لمسرحية"ياما في الجراب يا حاوي" لـ يحيي الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن مسرح "كايرو شو"، عن إنطلاق الموسم الجديد للمسرحية الكوميدية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيي الفخراني، يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يتم عرضها لأول مرة، على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر(موڤينبيك مدينة الإنتاج الإعلامي) .

المسرحية يشارك في بطولتها محمد الشرنوبي وكارمن سليمان، وشريف الدسوقي وهشام إسماعيل وسما ابراهيم ولبنى ونس وعلاء قوقة ومحمد التاجي وناصر سيف ورضا إدريس.

وتدور المسرحية في أجواء قصص ألف ليلة وليلة الساحرة والخيالية الغامضة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي، ومن إخراج مجدي الهواري.

ويتم تقديمها بمواصفات عالمية في الأزياء والتوزيع الموسيقي وتقنيات مبهرة في الديكور والجرافيك .

وتتناول الأحداث شخصية "شحاتة" المحتال الفقير خفيف الظل الذي تقوده مفارقات غير متوقعة هو وابنته الوحيدة من السجن إلى قصري الوزير والخليفة ليجد نفسه طرفاً في مؤامرات وقصص حب وخيانة مثيرة.

"ياما في الجراب يا حاوي" تُعرض للعام الثاني على التوالي بعد أن لاقت نجاحا جماهيريا لافتا عند افتتاحها بالقاهرة العام الماضي ثم عرضها بالاسكندرية وموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.