وليد عوني: سميحة أيوب رفضت لي عرضا مسرحيا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف المخرج وليد عوني، أن الفنانة سميحة أيوب رفضت عرضا مسرحيا له وقت رئاستها للمسرح القومي.

وقال عوني، ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة "الحياة": "المسرحية كانت عن رابعة العدوية، وفي مشهد الختام كان المفروض فيه مشهد رقص لبعض الفتيات عند صعود روح البطلة، لكن الفنانة سميحة أيوب رفضت واعتبرت أن الأمر غير لائق، والأمر نفسه حدث في لبنان وتم رفض أحد العروض باعتباره مساسا بالدين".

وتابع: "الحرب الأهلية اللبنانية كان لها دور في تكويني السياسي وانعكس ذلك على عروضي المسرحية".

وأضاف: "جلال الدين الرومي كان يقول أن الكون يرقص لأن الكرة الأرضية تدور، وهذا في حد ذاته خيال، وأنه تستهويه العروض المسرحية المرتبطة بالسياسة والدين والموت ولا يهمه حركة الجسد في الرقص وكل ما يهمه هو المعني".

يذكر أن، برنامج "بالخط العريض" يذاع على شاشة قناة "الحياة" يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءا وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.