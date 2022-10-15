شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم نادي الإنتر على رأس المطلوبين فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود إهتمام كبير من بعض الأندية الكبري فى أوروبا، لإستقدام النجم الأرجنتيني لأوتارو مارتينيز، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، يأتي ذلك فى ظل المستوي الرائع الذي يقدمه اللاعب فى مباريات الفريق الأخيرة، سواء فى الكاليتشو أو دوري الأبطال خلال فعاليات هذا الموسم.

وأوضحت التقارير عن تردد اسم مارتينيز فى الآونة الأخيرة بشدة داخل نادي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، فعلى الرغم أن الفريق البافاري قد أعلن أن اللاعب خارج حساباته فى الفترة المقبلة، إلى أن تألق اللاعب أمام برشلونة فى الجولة الرابعة من دوري الأبطال، فتح الباب مرة أخري لإمكانية إنضمام اللاعب إلى الكبير الألماني.



مانشستر يونايتد الأكثر جدية لضم اللاعب!

وأفادت التقارير أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أكثر الأندية الراغبين فى إستقدام المهاجم خلال المريكاتو الشتوي القادم، يأتي ذلك بعدما أوصي المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني للفريق، فى الكثير من المناسبات بضرورة التعاقد مع مهاجم على كفاءة وجودة عالية فى الفترة المقبلة، للمنافسة على لقب اليوباليج والعودة إلى دوري الأبطال فى الموسم الجديد.



موقف فريق الإنتر من بيع اللاعب!

وأكدت التقارير الصادرة من داخل نادي الإنتر أن فكرة رحيل اللاعب عن صفوف الفريق فى يناير القادم معقدة للغاية، خاصة أن إنزاجي معتمد على اللاعب بصورة أساسية فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى رغبة الفريق الإيطالي فى العودة إلى المجد الأوروبي والوصول إلى مراحل متقدمة من منافسات دوري الأبطال هذا الموسم.