شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف فايق يقدم ماستر كلاس عن رحلة الفيلم من الفكرة إلى دار العرض السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج السينمائي أشرف فايق "ماستر كلاس" يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022 فى تمام الساعة11 صباحا بالمركز الثقافي الروسي عن رحلة الفيلم من الفكرة إلى دار العرض السينمائي على هامش فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي - C I G U T في دورته الرابعة والتي تحمل اسم النجم الكبير محمود ياسين والتي ستنطلق يوم 22 أكتوبر 2022 حتى 28 أكتوبر .

يذكر أن المخرج أشرف فايق من المخرجين المميزين الذين لديهم حس كوميدي في جميع أفلامه وهو من عائلة فنية فوالده السيناريست والمخرج الكبير فايق إسماعيل وعماه الكاتب بهيج إسماعيل والفنان والنجم محي إسماعيل ، ومن أشهر أعماله في السينما أفلام : اللبيس ، الزمهلوية ، اللمبي 8 جيجا ، تك تك بوم ، قصة الحي الشعبي ، اسانسير 5 نجوم .

يذكر أنه يعقد، اليوم السبت، مؤتمراً صحفياً بالمجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية، لإعلان تفاصيل الدورة الرابعة لملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي دورة الفنان الراحل محمود ياسين، والذى يرأسه المخرج عمرو قابيل، والذى سينطلق فى الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر.