شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد يونس يعلن وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد يونس عن وفاة والده، حيث اكتفى بكتابة "أبويا مات" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وكان الفنان محمد يونس أعلن في مارس الماضي عن وفاة شقيقته الكبرى حيث كتب في منشور على حسابه بموقع "فيس بوك": "أختي الكبيرة في ذمه الله برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة"، وأضاف: "صلاة الجنازة بعد صلاه الجمعة ان شاء الله بمسجد الإمام الحسن بجوار مستشفى القاهرة التخصصي امام الميريلاند مصر الجديدة والدفنه بمقابر العائلة بشبين الكوم وشكر الله سعيكم جميعاً.

يذكر أن يونس يشارك في فيلم "5 محيى الدين أبو العز" وهو من تاليف محمد يونس وأنيس أبو جبرى ومحمد عبد العظيم وإخراج شادى على وهو فيلم كوميدى رومانسى، ويشارك فى بطولة الفيلم الفنان محمد جمعه والفنانة هاجر الشرنوبى.