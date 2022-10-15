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تامر حسنى يحقق أكبر حضور جماهيري في تاريخ مدينة زد بارك بحضور 100 ألف شخص

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القاهرة - سامية سيد - حقق حفل المطرب تامر حسنى أكبر حضور جماهيري في تاريخ مدينة زد بارك، بحضور ١٠٠ ألف شخص.
 

و قدم تامرحسني معه المغني الأردني عزيز مرقة و مطرب الراب المصري ابيوسف و قدموا أغنية " ليه طله" من ألبوم الفنان تامرحسني بتوزيع جديد وسط حالة حب عارمه من الجمهور الكبير.
 

 و قدم أيضاً تامر مواهب شابة جديدى شاركوه الغناء في بعض أغانيه الشهيرة مثل "  لو كنت نسيت" و "اطمن" و "ما ليش بعدك" و "come back to me" 
 

واشتعل المكان بأفكار النجم تامرحسني التي لم تتوقف من الإبهار المسرحي السمعي و البصري من عروض استعراضية و العاب نارية عالمية

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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