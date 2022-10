شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحقق أكبر حضور جماهيري في تاريخ مدينة زد بارك بحضور 100 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق حفل المطرب تامر حسنى أكبر حضور جماهيري في تاريخ مدينة زد بارك، بحضور ١٠٠ ألف شخص.



و قدم تامرحسني معه المغني الأردني عزيز مرقة و مطرب الراب المصري ابيوسف و قدموا أغنية " ليه طله" من ألبوم الفنان تامرحسني بتوزيع جديد وسط حالة حب عارمه من الجمهور الكبير.



و قدم أيضاً تامر مواهب شابة جديدى شاركوه الغناء في بعض أغانيه الشهيرة مثل " لو كنت نسيت" و "اطمن" و "ما ليش بعدك" و "come back to me"



واشتعل المكان بأفكار النجم تامرحسني التي لم تتوقف من الإبهار المسرحي السمعي و البصري من عروض استعراضية و العاب نارية عالمية