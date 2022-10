شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 11 دورًا لنجم Harry Potter الراحل روبي كولترا بعيدا عن هاجريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الكثير من محبي سلسلة Harry Potter بصدمة شديدة بعد رحيل الممثل الاسكتلندي روبي كولتران، الذي جسد شخصية "هاجريد" في السلسلة الشهيرة، عن عمر ناهز 72 عاما.

اشتهر روبي كولتران بلقب هاجريد المحبوب، لكنه لعب أيضًا أدوارا شهيرة في العديد من الأعمال الفنية الأخرى حقق من خلالها نجاحا كبيرا، منها الطبيب اللامع في حل الجريمة في المسلسل البريطاني Krull "كراكر" ، وأيضا جسد دور رئيس مافيا روسية في فيلمين لجيمس بوند ، وصاحب الأداء الصوتي لشصية اللورد الاسكتلندي الفظ في فيلم Brave "الشجاع".

وفي النقاط التالية نستعيد معا أبرز شخصيات نجم هاري بوتر روبي كولتران التي جسدها في مشواره الفني، حسبما ذكر موقع Thewrap.

Harry Potter .. توماس في Mona Lisa

جسد روبي كولتران دور توماس في فيلم Mona lisa الصادر عام 1986 للمخرج نيل جوردان، ووقف أمام النجم بوب هوسكينز الذي كان ترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في هذا الفيلم.

Harry Potter .. داني ماكجلون في Tutti Frutti

تألق روبي كولتران في المسلسل البريطاني Tutti Frutti الذي لم يدم طويلاً ولكنه كان محبوبا، وساعد أيضًا في إطلاق مسيرة إيما طومسون المهنية، وجسد نجم هاري بوتر الراحل دور نجم موسيقى الروك الذي مات في حادث حافلة وشقيقه الأصغر الذي يحاول أن يحل محله.

Harry Potter .. روح الكريمساس في Blackadder's Christmas Carol

صدر الفيلم التليفزيوني الكوميدي Blackadder's Christmas Carol عام 1988، وجسد فيه نجم Harry Potter دور روح الكريسماس التي سئمت إقناع الجلد بتغيير طرقه عشية عيد الميلاد.

السير جون فالستاف في Henry V

في فيلم Hnery V الصادر عام 1989، جسد نجم هاري بوتر الراحل دور السير جون فالستاف، في الفيلم الذي تدور أحداثه حول حرب الـ100 عام ، إذ شرع الملك الشاب هنري الخامس ملك إنجلترا في غزو فرنسا عام 1415.



Nuns on the Run

جسد روبي كولتران في Nuns on the Run دور تشارلي مكمانوس وأيضا الأخت إنفيولاتا، إذ تدور أحداث الفيلم حول اثنان من رجال العصابات في لندن (كولتران وإريك إيدل) يضطران إلى التنكر على أنهما راهبات في دير للهرب من رئيسهما.





الدكتور إدوارد فيتزجيرالد في Cracker

حققت سلسلة Cracker الصادرة في الفترة من 1993- 1995، وجسد فيه نجم Harry Potter دور دكتور إدوارد فيتزجيرالد عالم النفس الجنائي الذي يدخن ويشرب، لكن يمكنه حل العديد من القضايا أفضل من أي شخص آخر، وحصل كولتران على 3 جوائز متتالية من BAFTA لدوره كطبيب داهية وثاقبة.





زوكوفسكي في سلسلة جيمس بوند

شارك روبي كولتران في سلسلة جيمس بوند من خلال GoldenEye و The World is Not Enough" مجسدا دور فالنتين دميتروفيتش زوكوفسكي دور ضابط المخابرات السوفيتية السابق المحب للرفاهية والذي تحول إلى رئيس المافيا الروسية والذي -في بعض الأحيان- حليف لجيمس بوند في فيلمين من أفلام بيرس بروسنان.

Harry Potter .. اللورد دينجوال في Brave

في فيلم بيكسار Brave قام الراحل روبي كولتران بالأداء الصوتي لشخصية اللورد الاسكتلندي القصير والمشاكس في مشاجرة بين الخاطبين المحتملين للأميرة ميريدا.

Harry Potter .. الرقيب جورج جودلي في From Hell

وشارك نجم Harry Potter مع جوني ديب في فيلم الرعب والإثارة From Hell الصادر عام 2001 مجسدا دور الرقيب بيتر جودلي.





بول فينشلي في National Treasure

ويعد دور روبي كولتران في الحلقات التلفزيونية National Treasure واحدا من أبرز الشخصيات التي جسدها في الدراما التليفزيونية.