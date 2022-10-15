إصابة شيرين عبد الوهاب بقطع في الرباط الصليبي

كتب امير فتحي في السبت 15 أكتوبر 2022 11:47 صباحاً - أصيبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بقطع في الرباط الصليبي إثر سقوطها في منزلها بعد انزلاق قدمها . وتم نقل شيرين على الفور إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة التي أكدت إصابتها بقطع في الرباط الصليبي . ومن المقرر أن تسافر النجمة شيرين عبد الوهاب إلى خارج مصر لإجراء عملية جراحية عاجلة .

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