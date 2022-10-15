شكرا لقرائتكم خبر عن إيما واتسون عن رحيل "هاجريد" نجم Harry Potter: موهبته هائلة وسأفتقد ضحكاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة البريطانية إيما واتسون، التى قامت بدور "هرميوني" فى سلسلة أفلام هارى بوتر " Harry Potter "، عن حزنها الشديد لوفاة الممثل الاسكتلندى روبى كولتراين، الذى زاملها خلال أحداث سلسلى الأفلام الشهيرة، وقام بأداء شخصية "هاجريد"، مؤكدة أن موهبته كانت هائلة.

وقالت إيما، عبر ستورى حسابها على "إنستجرام"، تعليقا على صورتها مع الفنان الراحل: "كان روبى مثل أكثر عم مرحة استمتعت بها، لكن الأهم من ذلك كله أنه كان يهتم بى بشدة وحنون تجاهى عندما كنت طفلة وكبيرة، كانت موهبته هائلة لدرجة أنه كان من المنطقى أنه لعب دور عملاق، يمكنه ملء أى مساحة بتألقه".



إيما واتسون و روبى كولتراين

وأضافت إيما: "روبي.. إذا كنت تعاملت معى بنوع من اللطف مثل معى فى مجموعة أفلام، فأعدك بأننى سأفعل ذلك باسمك وذاكرتك، أعرف كم أعشقك وأعجب بك، سأفتقد حقاً حلاوتك وألقابك ودفئك وضحكاتك وعناقك، لقد جعلتنا عائلة وأعلم أنك كنت ذلك بالنسبة لنا".

وتوفى مساء أمس، الجمعة، الممثل الاسكتلندى روبى كولتراين، الذى قام بأداء شخصية "هاجريد" فى سلسلة أفلام هارى بوتر، عن عمر ناهز 72 عاما.

وأعلنت وكيلته بيليندا رايت، وفاة الممثل الاسكتلندي، حيث قالت فى بيان: "إن نجم هارى بوتر البالغ من العمر 72 عامًا توفى الجمعة، لقد كان واحدًا من أكثر الكوميديين المحبوبين فى المملكة المتحدة قبل أن يتحول إلى التمثيل، الرجاء احترام خصوصية عائلة روبى فى هذا الوقت العصيب"، وذلك وفقا لوسائل إعلام أجنبية.