شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال رادكليف ينعى "هاجريد" هارى بوتر: كان واحدا من أطرف الأشخاص الذين قابلتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب دانيال رادكليف، الذى لعب دور البطولة في سلسلة هارى بوتر " Harry Potter " عن حزنه الشديد لوفاة زميله في العمل الممثل الاسكتلندي روبى كولتراين، الذى قام بأداء شخصية "هاجريد" فى سلسلة أفلام هارى بوتر، وقال في بيان عقب نبأ وفاة كولتران غير المتوقعة، ذكرني بذكرى مفضلة بشكل خاص صنعتها وأنا عالق في موقع التصوير.



البيان

وقال رادكليف: "كان أحد أطرف الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق ودائماً ما جعلنا نضحك عندما كنا أطفالاً في موقع التصوير، لدى ذكرى عزيزة بشكل خاص عن إبقائنا في الروح، سجين أزكابان، عندما كنا جميعًا نختبئ من الأمطار الغزيرة لساعات في كابينة هاجريد، كان يروى القصص والنكات للحفاظ على الروح المعنوية، أنا محظوظ للغاية لأنني التقيت به وعملت معه وحزين للغاية لوفاته ، لقد كان ممثلًا رائعًا وشخصًا رائعًا".



ابطال هارى بوتر

وسبق أن أعربت الكاتبة البريطانية الشهيرة جى كى رولينج، مؤلفة سلسلة روايات وأفلام هاري بوتر، عن حزنها الشديد لوفاة الممثل الاسكتلندي روبي كولتراين، الذي قام بأداء شخصية "هاجريد" في سلسلة أفلام هاري بوتر، مؤكدة أنها كانت محظوظة للغاية بالعمل معه وأنه كان موهبة لا تصدق.

ونشرت رولينج صورة جمعتها مع روبي، عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "لن أعرف أي شخص عن بعد مثل روبي مرة أخرى، لقد كان موهبة لا تصدق، كنت محظوظة للغاية لمعرفته والعمل معه وأضحك رأسي معه، أبعث بحبي وأحر التعازي لأسرته وعلى رأسهم أبناؤه".

وتوفى مساء أمس، الجمعة، الممثل الاسكتلندي روبي كولتراين، الذي قام بأداء شخصية "هاجريد" في سلسلة أفلام هاري بوتر، عن عمر ناهز 72 عاما.

وأعلنت وكيلته بيليندا رايت، وفاة الممثل الاسكتلندي، حيث قالت في بيان: "إن نجم هاري بوتر البالغ من العمر 72 عامًا توفي الجمعة، لقد كان واحدًا من أكثر الكوميديين المحبوبين في المملكة المتحدة قبل أن يتحول إلى التمثيل، الرجاء احترام خصوصية عائلة روبي في هذا الوقت العصيب"، وذلك وفقا لوسائل إعلام أجنبية.