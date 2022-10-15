شكرا لقرائتكم خبر عن رفاعة الطهطاوى فى الدراما.. رصيده مسلسلان وبرنامج وجسده أبو زهرة وحمدى غيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولد قائد النهضة العلمية فى مصر رفاعة الطهطاوى يوم 15 أكتوبر عام 1801، لكنه مازال مظلوما فى التناول الدرامى سواء فى المسلسلات أو السينما، ولم يأخذ حقه فى تقديم أعمال فنية عنه وعن مسيرته وبرغم ما قدم إلا أنه يعتبر قليلا جدا قياسا بما قدمه من إنجاز وما فى حياته من أحداث درامية، واليوم فى ذكرى ميلاده نرصد هذا العدد القليل جدا والذى لا يليق بحجم ما قدمه رائد التنوير فى العصر الحديث.

قدم عام 1987 مسلسل "رفاعة الطهطاوى" وجسد شخصيته الفنان سمير البنا وشاركه البطولة شكري سرحان وأنور إسماعيل وزين العشماوي وهدي رمزي وتهاني راشد ، وأخرجه الفنان الكبير نور الدمرداش وكتبه حسن محسب ومحمد أبو الخير، والإنتاج كان لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.

أما في الإذاعة فقد قدم شخصيته الفنان الكبير عبد الرحمن أبوزهرة من خلال "البرنامج الخاص" وهو من كنوز ماسبيرو، وكتبه للإذاعة شريف أباظة، وإخراج إيمان فرغلي ، وبطولة عبد الرحمن أبو زهرة ، واشترك في التمثيل: عبد المنعم أبو الفتوح - محمد ولاء الدين - محمد منصور - همام عبد المطلب ، بالاشتراك مع: ناهد سمير.

وقدم الشاعر فؤاد حداد والموسيقار سيد مكاوي حلقات غنائية من برنامج بعنوان "من نور الخيال وصنع الأجيال" في تاريخ القاهرة عن رفاعة الطهطاوي ، واشترك في الآداء التمثيلي بها سهير المرشدي ، وفي الآداء الغنائي محمود السكري ، وإخراج صفح الله الصفتي.

كما جسد شخصية "رفاعة الطهطاوي" في مسلسل بوابة الحلواني في جزأيه الثاني والثالث الفنان الكبير حمدي غيث، والمسلسل من تأليف الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبد الرحمن ، وإخراج المخرج الكبير إبراهيم الصحن ، و" بوابة الحلواني" مسلسل تاريخي مصري من أربعة أجزاء، يعالج مرحلة حكم الخديوي اسماعيل لمصر. يستعرض المسلسل -الذي يتشكل من عدة أجزاء بعضا من تاريخ مصر.