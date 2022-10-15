نورهان: "ياسمين صبري بتمثل حلو وواجهة مشرفة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت الفنان نورهان رفضها لأدوار الإغراء في الأعمال الفنية، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "يلا نحلم" المذاع على شاشة قناة "الحدث".

قالت الفنانة نورهان: "حصل فعلا اتعرض عليا ورفضت، أنا برفض إدوار الإغراء عموما".

كما تحدثت عن وجهة نظرها في أداء الفنانة ياسمين صبري، وقالت: "شايفها ممثلة جميلة جدا، وبتمثل حلو وشكلها، وواجهة مشرفة، وكل حاجة فيها جميلة، وهي أول ما ظهرت في برنامج معز مسعود ومحمد عادل، كانت بتمثل كويس جدا بالحجاب، وملامحها معبرة وأدائها مؤثر، أنا مش عارفة ليه الهجوم الفظيع اللي عليها ده، الممثل محتاج يتوجه من مخرج كويس".

وشاركت نورهان في مسلسل "يوتيرن"، الذي يشارك في بطولته بجانب ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما.

كما شارك في البطولة كل من عبير صبري وكريم قاسم ومحمود حجازي وصفاء الطوخي وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.