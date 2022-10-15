شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شخصية ميس حمدان فى مسلسل "عودة البارون" مع حسين فهمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة ميس حمدان تصوير دورها فى مسلسل "عودة البارون" مع النجم حسين فهمى، والمكون من 15 حلقة، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية جيهان صبرى وهى رئيسة تحرير إحدى الصحف، وتتعرف على البارون حسين فهمى بعد عودته إلى مصر وتنبهر بتصرفاته وتشهد علاقتهما تطورات مع توالى الأحداث.

مسلسل "عودة البارون" بطولة حسين فهمى خالد سليم، ميس حمدان، إيهاب فهمي نهال عنبر، ريهام سعيد، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، ومن الأردن ساري أسعد، وربيع زيتون، آلان الزغبي، والسورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والأردني عبد الرحمن خضر.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصيات تعيش بعد 30 عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، إذ وصل عزام الرشيدي 60 عاما (حسين فهمي) إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، ولكنه يصطحب محاميه الأردني "مؤنس" وصديقه القديم "حسن"، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، ودارين، وهاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، وفق الرؤية الدراماتيكية للأحداث المتبعة.

يذكر أن آخر أعمال ميس حمدان، مسلسل "نحو الظلام" الذى قدمت فيه حلقة بعنوان "الفرصة" بمشاركة الفنانين حسن الرداد، سوسن بدر، محمد شاهين، كامل باشا، سمر علام، ميس حمدان، والحلقة تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، حيث يعتمد المسلسل على حكايات منفصلة كل حكاية تقدم في حلقة بعنوان وفريق عمل مختلف.



ميس حمدان وخالد سليم



ميس حمدان وحسين فهمى



ميس حمدان فى كواليس عودة البارون