شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المشاركة فى مهرجان الحرية المسرحى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الحرية المسرحى "دورة الموسيقار أحمد الحجار" يوم 21 أكتوبر ويستمر حتى 29 أكتوبر، بمركز الحرية للإبداع، ويشارك بالمهرجان فى هذه الدورة 12 عرضاً مسرحيا تم اختيارها من قبل إدارة المهرجان.

العروض المشاركة في المهرجان هي العرض المسرحي "جبل الموت" لفرقة الأنفوشي من إخراج محمد بهجت، والعرض المسرحي "طرطوف" للمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة من إخراج أسماء إمام، وعرض "المثلث" للمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية من إخراج محمد خالد ، وعرض " خللي بالك " للمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة ، من إخراج محمود عبد الرازق.



أحمد الحجار

وكذلك عرض "أبنائي" للمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، من إخراج معتز إدريس، وعرض "لوبي" للمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، إخراج مصطفي عامر، وأيضا العرض المسرحي " مارساد" من إخراج أشرف على، وعرض " إكليل الغار" لفرقة نغم من إخراج إبراهيم أحمد ، وعرض " الأفاعي من إخراج محمود فيتشر، وعرض أحلام شقية المعهد العالي للفنون المسرحية من إخراج تغريد عبد الرحمن ، وعرض الفرصة الأخيرة من إخراج سمير نصري، وعرض الهدية للمعهد العالي للفنون المسرحية من إخراج علاء الوكيل.

يذكر أن المشرف على النشاط المسرحى بمركز الحرية للإبداع هو الفنان محمد شحاتة، ومدير المهرجان المخرج محمد مرسى ، ورئيسة المهرجان الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، ومدير مركز الحرية للإبداع دكتور وليد قانوش.