"أنا العاصفة" ندى موسى تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ندى موسى جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها حيث ارتدت فستانا أبيض، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة ندى موسى على إطلالتها: "هل تعرفني؟، أنا العاصفة"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "سكر"، وعلق آخر: "قمر وكاريزما".

يذكر أن ندى موسى شاركت في سباق دراما رمضان 2022، في مسلسل "المشوار"، وهو من بطولة: محمد رمضان، دينا الشربيني، وأحمد مجدي وسيد رجب، وأحمد صفوت، وأحمد كمال، عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، غادة طلعت، ندى موسى، وغيرهم، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإشراف على الإخراج محمد ياسين.