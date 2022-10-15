شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تفاصيل الدورة الرابعة من ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد، اليوم السبت، مؤتمراً صحفياً بالمجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية، لإعلان تفاصيل الدورة الرابعة لملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي دورة الفنان الراحل محمود ياسين، والذى يرأسه المخرج عمرو قابيل، والذى سينطلق فى الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر.

ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ودعم ورعاية الدكتورة نفين الكيلاني وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

المخرج عمرو قابيل

يحضر المؤتمر الصحفي كل من الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة العليا للملتقى، وأعضاء اللجنة العليا التي تضم كلا من: المخرج عمرو قابيل، رئيس الملتقى، والكاتبة فاطمة ناعوت، والفنان القدير طارق دسوقي، والدكتورة أمل صديق عفيفي، والدكتورة سمر سعيد، ومن أسرة الملتقى، والنجمة مادلين طبر، والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، والمخرج شادي سرور.