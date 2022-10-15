شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يحيى ثانى حفلات جولته الغنائية بأمريكا فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب اللبناني وائل كفورى ثانى حفلات جولته الغنائية فى أمريكا، بمدينة لوس أنجلوس إحدى مدن ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، وذلك بعد نجاح حفله الأول في مدين هيوستن بولاية تكساس.

وآخر أعمال وائل كفورى أغنية بعنوان "ست الكل" كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، والعام الماضى طرح وائل كفورى أغنية "البنت القوية"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والتى تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.

فى نهاية العام الماضى تعرض نجم لبنان وائل كفورى لحادث سير قوى، حيث أقلق جمهوره فى العالم العربى على سلامته، بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعى، لحطام سيارته إثر إصابته بحادث سير خطير ونقله إلى قسم الطوارئ فى أحد المستشفيات اللبنانية لتلقى الرعاية، وسط تطمينات من أصدقائه ومحبيه، ووجه كفورى، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، برسالة شكر لكل من شعر بالقلق عليه فى محنته، بعد نجاته من الحادث.