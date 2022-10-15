شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شيرين عبد الوهاب بالرباط الصليبى بعد سقوطها بمنزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت النجمة شيرين عبد الوهاب بالرباط الصليبى، وذلك بعدما انزلقت قدمها فى منزلها، ونقلت شيرين عبد الوهاب للمستشفى وبعد عمل الأشعات تأكد إصابة النجمة الكبيرة بالرباط الصليبى.

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب ظهرت مؤخرا فى برنامج صاحبة السعادة، وقال إنها اكتشفت أن الناس يحبونها، ولا يريدون لها السوء أو أن تقع فى الأخطاء.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، الذى يذاع على قناة "dmc": "اكتشفت إن الناس بتحبنى ومتحبش تشوفنى أغلط، والغلط كان جزء من شخصيتى المستهترة، مش كل حاجة ممكن تتقال، ولو أنا حافظت على اتزانى هبقى أسعد واحدة لأنهم هيبقوا سعداء بيا".

وقالت: "أنا شجاعة جدا، لكن جبانة قصاد حاجات معينة، مقل الصرصور أو الثعبان، لكن فى الأزمات يتحول لمارد، خصوصا لما أحس بخطر على بناتى، وندمانة على الطيبة والثقة فى ناس مكنوش يستاهلوا الأمان اللى أديتهلهم".