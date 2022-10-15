شكرا لقرائتكم خبر عن "ياما فى الجراب يا حاوى" على مسرح كايرو شو 20 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى" للنجم يحيى الفخرانى، على مسرح كايرو شو بمدينة الإنتاج الإعلامي، بداية من يوم 20 أكتوبر، ولمدة أربع أيام هى 20 ، 21 ، 27 ، 28، العرض من بطولة النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

"ياما في الجراب يا حاوى" من إنتاج كايرو شو بمشاركة تذكرتى برئاسة منتصر النبراوى، وهى مسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة تضمنت أحدث التقنيات، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين ممن يجتمعوا في عمل واحد لأول مرة.

"ياما في الجراب يا حاوي" تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني فى أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع علي السلطة.