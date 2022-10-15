"وحشتني أيام الكسل" هند صبري تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها ومتابعيها صورة من عطلتها في أخر أيام الصيف، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة هند صبري على الصورة: "وحشتني أيام الكسل"، وأضافت الفنانة هدى المفتى تعليقا: "حبيبتي"، وعلق أحد المتابعين: "الملكة".

يذكر أن الفنانة هند صبري شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "فضل ونعمة".

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول الزوجين "فضل" (ماجد الكدواني) و "نعمة" (هند صبري) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.